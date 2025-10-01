Anuncia el IMSS carrera 3K por la lucha contra el cáncer

Anuncia el IMSS carrera 3K por la lucha contra el cáncerInvitan a la ciudadanía a participar en este evento que es totalmente gratuito
Autoridades del Hospital General de Zona 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunciaron la carrera 3K que se realizará este 19 de octubre a las 7:00 de la mañana en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mamá.
En conferencia de prensa, la doctora, Julia Salazar encargada de la dirección médica de la unidad y el equipo organizador invitaron a la comunidad a participar en el evento que es completamente gratuito.
Es la tercera ocasión que se realiza, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cáncer de mamá.
EL MAÑANA RECOMIENDA