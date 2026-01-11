Pulverizado el incremento salarial con alza en básicos

Con la ´lluvia´ de aumentos que en precios de productos de la canasta básica y demás, que vienen registrándose, ya los trabajadores están viendo pulverizado su incremento salarial del 5% que apenas algunos empezaban a cobrar.

"Como siempre que inicia un año nuevo, se volvió a presentar la misma situación de la carestía de comestibles, ropa, calzado y en fin, todo o casi todo y lo peor es de que no hay autoridad que vigile que se encarezcan las cosas sin justificación alguna", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la FTR (Federación de Trabajadores de Reynosa).

"De hecho con lo que les dieron de aumento al salario mínimo diario, no alcanza ni tan siquiera para comprar un kilogramo de tortilla, producto que por cierto, ya anunciaron los representantes de la industria de la masa y la tortilla que en el transcurso de enero del 2026 sufrirá el primer ajuste en el precio, de éste año que apenas comienza", agregó.

Es realmente lamentable el hecho que viene suscitándose y que viene a lesionar de manera importante la economía de la clase trabajadora y más la de aquellos que menos ganan por la faena diaria que realizan.

"No se sabe con autorización de qué dependencia o autoridad alguna se pusieron en marcha aumentos en precios de productos de consumo generalizado.

Siempre es lo mismo, pero ahora fue muy poco el aumento salarial y pues esta vez la cuesta de enero está muy inclinada y sobre todo para mucha gente que se fue a visitar a familiares fuera del e estado y regresa ahora ya con deudas, dijo finalmente Portillo Martínez.