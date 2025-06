Exigen respuestas claras

Familiares y amigos encabezaron una caravana pacífica en exigencia de justicia y respuestas claras por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, esto al cumplirse un mes de la desaparición de los cinco integrantes del grupo musical "Fugitivo".

La movilización partió desde Plaza Periférico y recorrió el bulevar Hidalgo hasta llegar al centro de la ciudad, donde culminó con una misa en la concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde al término los asistentes encendieron veladoras y elevaron oraciones por la pronta localización de los jóvenes músicos.

Durante la jornada, familiares expresaron su inconformidad con los avances en la investigación, señalando que las autoridades han emitido afirmaciones sin respaldo científico.

Claudia Garza, hermana de Víctor Garza, uno de los desaparecidos, declaró "Desde el principio hubo omisiones. Cuando se dijo que habían encontrado cinco cuerpos fue mentira. Hoy nos quieren dar resultados basados en indicios y queremos una segunda opinión. No podemos aceptar que están muertos sin pruebas de ADN concluyentes".

Asimismo, Jimena Vázquez, hermana de Francisco Vázquez, otro de los músicos desaparecidos, cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía "Se basan en un exudado tomado de una bota encontrada, (exudado es un fluido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes). En Medicina, se recolecta y analiza para identificar microorganismos patógenos y evaluar la presencia de inflamación, siendo útil en el diagnóstico de diversas condiciones, pero eso no confirma nada; una prenda puede dar positivo porque la usaron, pero eso no prueba que los restos sean de ellos, por lo que afirmó que de los fragmentos óseos aún no hay resultados".

Los familiares aseguran que las muestras óseas fueron enviadas a la Ciudad de México, luego de que en el estado no se lograra obtener material genético, sin embargo, dijeron que hasta la fecha no han recibido información de los resultados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada ahora del análisis.

LUCHAN POR LA VERDAD Y JUSTICIA

El fiscal Irving Barrios Mojica había declarado que los primeros resultados se darían en un plazo de dos semanas, sin embargo, los datos entregados hasta ahora —afirman los familiares— se basan únicamente en indicios circunstanciales y no en pruebas científicas contundentes.

En medio del dolor y la incertidumbre, las familias de los cinco músicos continúan su lucha por la verdad y justicia, sin perder la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

La caravana concluyó en un acto de recogimiento y solidaridad a las puertas de la concatedral, donde familiares, amigos y ciudadanos acompañaron con veladoras encendidas el clamor por respuestas reales.

Familiares de Integrantes del Grupo "Fugitivo" realizan caravana para exigir justicia y verdad.