Falla de semáforos provocan caos vial

Persisten las fallas en los semáforos inteligentes de Reynosa. Usuarios reportaron que, desde las primeras horas del lunes, los dispositivos encargados de regular el tránsito en el cruce de la avenida Las Torres y Rodolfo Garza Cantú nuevamente se encontraban fuera de servicio.

La interrupción del funcionamiento de estos semáforos provocó de inmediato un importante caos vial, ya que dicho cruce se ubica en una de las arterias más transitadas de la ciudad. La situación se agravó debido a que, a unos metros de distancia, un segundo semáforo también permanecía apagado, lo que dificultaba aún más la circulación de decenas de conductores que se dirigían a sus centros de trabajo.

La falta de señalización obligó a automovilistas y peatones a maniobrar con mayor precaución, mientras que la ausencia de control vial incrementó la congestión y el riesgo de accidentes.

Cabe destacar que este tipo de fallas han sido recurrentes desde la instalación de los semáforos inteligentes. Debido a ello, un grupo de regidores ha tomado la iniciativa de solicitar a la empresa responsable una rendición de cuentas. Los ediles buscan esclarecer las causas de las constantes deficiencias y exigir soluciones definitivas que garanticen el correcto funcionamiento de los dispositivos.