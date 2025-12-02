Otra vez, fallas en semáforos inteligentes causan caos vial

Nuevamente se registraron fallas en los semáforos inteligentes instalados en diversos puntos de la ciudad, infraestructura que, lejos de agilizar el flujo vehicular, ha provocado constantes episodios de caos vial. De acuerdo con automovilistas, basta una ligera lluvia o la presencia de fuertes rachas de viento para que los dispositivos queden fuera de funcionamiento, situación que se vuelve especialmente crítica durante las horas pico y que incluso ha derivado en accidentes.

La mañana de este lunes, el cruce de las calles Rosalinda, Guerrero y Rodolfo Garza Cantú volvió a convertirse en un foco de desorden vehicular luego de que los semáforos dejaran de operar. La falla sorprendió a conductores que, en medio de la confusión, tuvieron que dar paso de manera improvisada, generando molestia y retrasos en una de las vialidades más transitadas de la zona.

Integrantes del Cabildo confirmaron que continúa en proceso la solicitud formal para exigir a la empresa responsable de la instalación y mantenimiento de los semáforos inteligentes que cumpla con lo estipulado en el contrato millonario otorgado. Señalaron que el sistema, que debía modernizar la movilidad urbana, ha presentado un número significativo de fallas desde su puesta en marcha.