Trabajos de la CFE generan caos vehicular

Molestos embotellamientos generó ayer una reparación hecha por cuadrillas de la CFE a la altura del bulevar Hidalgo y calle Elías Piña de la colonia Las Fuentes.

En tanto se desarrollaban los trabajos, fue cerrado un tramo del Hidalgo para poder facilitar las acciones, lo que provocó largas filas de vehículos tanto por esta así como por la misma Elías Piña.

Varias horas duraron las labores de reparación hechas por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Fue necesario utilizar dos unidades y equipos así como un par de cuadrillas para la realización de las labores que no provocaron suspensión en la energía eléctrica.

Numerosos conductores se vieron atrapados en los embotellamientos que se formaron en ambas y transitadas arterias, generando inconformidad entre quienes pretendían con rapidez a su destino, pero no fue posible por la situación que venía ocurriendo en ese lugar.

Las maniobras iniciaron al filo de las 14:00 Horas según algunas personas que dijeron haber sido testigo de ello.

Eran alrededor de las 15:40 Horas y aún seguían efectuándose los trabajos por parte de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ante el clima de desesperación que mostraron no pocos automovilistas que pedían por favor que le imprimieran mayor celeridad a fin de re abrir nuevamente el Hidalgo a la circulación, con lo que esperaban terminaría la acumulación de unidades motrices.