Congestión extrema por obras

La obra bajo el puente vehicular que cruza el libramiento oriente, entre las colonias “La Escondida” y “José López Portillo III”, ha generado caos vial desde que se cerró parcialmente la bulevar Porfirio Díaz.

En las horas pico, los conductores que buscan incorporarse al bulevar Porfirio Díaz desde la zona afectada enfrentan un cruce imprevisible. Los semáforos están inoperantes y el flujo vehicular obliga a los automovilistas a depender de la cortesía de otros para ceder el paso. Muchos conductores se ven obligados a tomar un retorno en el libramiento oriente para poder incorporarse al bulevar, lo que genera largas filas y ha provocado al menos un accidente reciente.

Los peatones también están en riesgo. Los semáforos peatonales no funcionan, por lo que quienes esperan la pesera o cruzan la vía deben apresurarse antes de que incremente el flujo vehicular, confiando en la buena voluntad de los conductores.

“Para quienes esperamos la pesera, cruzar se vuelve un riesgo; nunca sabes si los coches van a parar o no”, señalo Ángel Rodríguez quien transita diariamente por la zona.

La combinación de retornos obligados, semáforos inoperantes y congestión vehicular genera frenones constantes y tensión entre conductores y peatones. Muchos vehículos deben detenerse de manera abrupta, mientras otros buscan incorporarse por el retorno, aumentando la probabilidad de colisiones y complicando la circulación.

Vecinos de la zona aseguran que esta problemática se mantiene desde que inició la obra y que la falta de coordinación entre la construcción y el funcionamiento de los semáforos incrementa los riesgos de accidente. La iluminación insuficiente durante la noche hace que la intersección sea aún más peligrosa para quienes transitan a pie o en transporte público.

Autoridades municipales y de tránsito aún no han emitido un comunicado oficial sobre la solución al problema. Mientras tanto, los conductores y peatones piden intervención inmediata para restablecer la señalización, garantizar el funcionamiento de los semáforos y reducir los riesgos en esta zona de alto flujo vehicular.

