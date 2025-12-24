Caos en los puentes por compras de última hora

Las compras navideñas de última hora volvieron a generar largas filas y congestionamientos en los puentes internacionales que conectan a Reynosa con el Valle de Texas, una situación que se repite año con año durante la temporada decembrina y que deja afectaciones tanto a automovilistas como a la economía local.

Durante las primeras horas de la tarde, el flujo vehicular en el puente Reynosa–Hidalgo se mantuvo relativamente estable; sin embargo, conforme avanzó la tarde y se acercó la noche, el número de vehículos aumentó considerablemente, provocando tiempos de espera que se prolongaron hasta por una y dos horas.

Ante la saturación, muchos conductores optaron por vías alternas, dirigiéndose a los cruces internacionales de Pharr, Anzaldúas e incluso hasta Camargo, en un intento por reducir los tiempos de cruce, aunque las demoras también se hicieron presentes en estos puentes.

"En el puente Pharr tardamos como una hora en pasar, sí estaba más ágil", expresó un automovilista.

Por su parte, Juan Flores comentó que el cruce tardó entre una y dos horas, tiempo que consideró habitual para estas fechas, aunque reconoció que en otros momentos ha sido aún mayor.

Los automovilistas cruzan principalmente para realizar compras pendientes de la temporada navideña, como alimentos, ropa, enseres domésticos y juguetes, lo que refleja la alta dependencia comercial que existe con el mercado del sur de Texas.

Impacto económico

Esta situación tiene un doble impacto económico. Por un lado, las largas filas y los tiempos de espera generan gastos adicionales en combustible, pérdida de horas laborales y desgaste mecánico de los vehículos. Por otro, el flujo de consumidores hacia Estados Unidos representa una fuga de derrama económica que afecta al comercio local de Reynosa

Llamado a autoridades

Ante este escenario que se presenta cada diciembre, automovilistas y ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a las instancias encargadas de los cruces fronterizos, para que se implementen estrategias de movilidad y operativos especiales que permitan agilizar el cruce vehicular.

Asimismo, solicitaron mayor difusión de horarios con menor afluencia, apertura de carriles adicionales en temporadas altas y una mejor coordinación binacional, a fin de reducir los congestionamientos que año con año afectan a miles de familias.

Mientras no se adopten medidas de fondo, advierten, la problemática continuará repitiéndose en cada temporada decembrina, con afectaciones directas a la movilidad, la economía local y la calidad de vida de los habitantes de Reynosa.



