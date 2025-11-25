Piden a alumnos cambiar tarjetas de beca vencida

Las autoridades del programa Federal Beca Rita Cetina hacen un llamado a padres, madres y tutores cuyos hijos reciben este apoyo educativo con la tarjeta vencida del Banco del Bienestar, para que acudan a realizar el canje en la fecha asignada.

Este martes 25 de noviembre se atenderá exclusivamente a las escuelas que aparecen en la programación oficial, por lo que se recomienda presentarse puntualmente en la sede correspondiente que se informa a través de cada plantel educativo.

¿Qué documentos se requieren para el canje?

Para realizar el canje, el representante de la familia deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía en original y copia, además de acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente. También se solicitará copia del acta de nacimiento y CURP certificada del estudiante beneficiario.

El trámite es indispensable para que las familias puedan seguir recibiendo el recurso, ya que las tarjetas vencidas dejan de tener validez para futuros depósitos. Las autoridades aclararon que este procedimiento no aplica para casos de extravío o robo, ya que estos deben gestionarse mediante un proceso distinto.

¿Cuál es la importancia de no perder la fecha?

El personal del programa federal exhortó a los padres a no dejar pasar la fecha, ya que es la única forma de asegurar la continuidad del apoyo económico: en Reynosa se acudirá a realizar este trámite en la colonia Longoria. Los padres deben acudir en la fecha y hora señalada por las autoridades federales y de acuerdo a la escuela programada.