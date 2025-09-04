Fallece en Reynosa "El Soldadito" del transporte público; su familia pide apoyo

Reynosa, Tamaulipas – La hermana de Candelario Padilla Varela, conocido en la ciudad como "El Soldadito", solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios tras el fallecimiento de su familiar.

"El Soldadito", popular por predicar la palabra en el transporte público de Reynosa, fue encontrado sin vida en su apartamento ubicado en el centro de la ciudad. Su hermana explicó que ya cuenta con la funeraria, pero aún no ha podido reunir el dinero necesario para completar el proceso y trasladarlo al SEMEFO.

La familia hace un llamado a la comunidad para cualquier ayuda que permita dar una despedida digna a quien fue una figura reconocida por su labor espiritual y su cercanía con la ciudadanía.

Sí deseas apoyar puedes hacerlo a la tarjeta de su hermana: 4217 4701 9692 8911