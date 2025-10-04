El cáncer más común, leucemia linfoblástica

Los casos cáncer infantil son los que más se presentan actualmente, son en su mayoría con leucemias linfoblásticas, por lo que es importante actuar a tiempo ante signos de alarma.

Julia Azeneth García Gómez, presidenta de la asociación Voluntad Contra el Cáncer Reynosa-Río Bravo A.C., hizo un llamado a la comunidad a perder el miedo a la palabra cáncer, ya que con los avances médicos actuales, la detección temprana puede marcar la diferencia.

Explicó que cuando el diagnóstico se da en las primeras fases, el tratamiento es menos costoso, más efectivo y el índice de sobre vida es muy alto.

"Lo primero que quisiera yo hacer del conocimiento de la comunidad, es que le perdamos el miedo a la palabra cáncer, lo teníamos como sinónimo de muerte, ya hay muchos tratamientos, ya hay muchas alternativas y lo importante la detección temprana y oportuna, si nosotros logramos detectarlos en la primera fase el tratamiento, el costo es menor y el porcentaje de sobre vida es muy alto y se convierte en una enfermedad más, dices tuvo varicela, tuvo viruela, tuvo cáncer, tuvo anginas y se convierte en una enfermedad más", dijo.

Y agregó: "el problema es que cuando nos cerramos y el temor nos invade, no queremos darnos cuenta, lo tratamos tardíamente, el costo del tratamiento es muy elevado y el porcentaje de sobre vida muy mínimo, entonces andamos luchando para lograr la detección temprana de los casos de cáncer infantil".

La presidenta de la agrupación destacó que este año no ha sido tan complicado para los pacientes, manteniendo la esperanzas de que salgan victoriosos de la enfermedad.

"He tenido años que fueron muy complicados, pero ahorita todos están en la lucha, todos están haciendo su tratamiento, tenemos muchos en vigilancia y lo que sí vamos a querer es hacer un fiestón cuando empiecen todos a tocar la campana, van todos parejitos, entonces nosotros estamos muy emocionados de que los declaren libres de cáncer", recalcó.



