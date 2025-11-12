Enfrenta segunda lucha contra cáncer de tiroides

José Luis Castillo Reyes, de 57 años, comerciante de oficio, enfrenta nuevamente un grave problema de salud luego de haber sido operado por cáncer de tiroides, ya que actualmente, médicos le han detectado nuevos nódulos en la zona del cuello y garganta, por lo que requiere una cirugía urgente con un costo estimado de cien mil pesos.

Debido a su enfermedad, José Luis ha perdido la posibilidad de trabajar y su voz se ha visto afectada, dificultándole comunicarse y respirar con normalidad.

Tiene dos años con el problema de salud, hace un año lo operaron por tener cáncer de tiroides, pero enfrenta de nuevo el reto.

"Me salieron dos nódulos en cada lado y aparte aquí en lo que es la garganta, tocando las puertas y también el corazón de la sociedad para que me puedan ayudar, para aumentar esa cantidad que necesito para que se me realice la cirugía", dijo.

Comentó que junto con su familia ha logrado reunir cerca de 35 mil pesos, pero aún necesita apoyo para completar la cantidad necesaria.

Quienes deseen apoyarlo pueden comunicarse al número 833 261 1968 o realizar una aportación económica a la cuenta Banorte 4189 1400 7216 2554, a nombre de José Luis Castillo Reyes.

"Me está provocando la resequedad de la garganta, dificultad en las en las cuerdas vocales y aparte ahorita me está cerrando la garganta", expresó.

José Luis trabajaba en el comercio de alimentos antes de enfermar y hoy confía en la solidaridad de la ciudadanía para poder recuperarse y retomar su vida.

"Estamos pidiendo el apoyo para tener esa cantidad y pronto se me realice la cirugía", recalcó.



