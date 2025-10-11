Sensibilizan a la mujer sobre cáncer de mama

Con el objetivo de sensibilizar, crear conciencia y además acercar a la población a temas de interés respecto al cáncer de mama, trabajadoras del Hospital Materno Infantil dieron a conocer la agenda de los distintos eventos que se estarán llevando a cabo durante la próxima semana; entre ellos destaca la ponencia a cargo del Oncoginecólogo Alejandro Pillips.

Al respecto, Leslie Rosas, jefe del departamento de ginecología, y Fabiola Briones, de Planificación Familiar del Hospital Materno Infantil en Reynosa, anunciaron: "El mes de octubre es el mes de la sensibilización; tenemos una serie de eventos de la semana del 13 al 19 de octubre; tenemos el día 15, hacemos nosotros una caminata en honor al cáncer de mama y se realiza también un moño, que simboliza la prevención contra el cáncer de mama; el día jueves están todos invitados a una plática impartida por el doctor Alejandro Phillips".

Invitan tanto a mujeres como a hombres a acudir y disfrutar de los distintos eventos, donde además de despejar sus dudas, conocerán más detalles sobre la medicina preventiva.

"El día viernes 17 de octubre, vamos a realizar una feria de salud, donde vamos a invitar a todas las personas a que acudan, vamos a dar información, va a haber concursos, va a haber por ahí algunos obsequios y lo principal, que estén enterados de todo lo que se ofrece gratuitamente para poder abarcar esta patología que es de gran importancia", refirió Fabiola Briones, de Planificación Familiar del Hospital Materno Infantil en Reynosa.

Es importante mencionar que el cáncer de mama no distingue género, por lo que tanto mujeres como hombres lo pueden llegar a presentar. "No solamente en octubre, sino durante todo el año el hospital materno cuenta con áreas donde podemos dar el apoyo y la información sobre dudas que lleguen a existir", enfatizó Ana Patricia Chapa Saenz, encargada del departamento de epidemiología.







