Alertan por cáncer de mama más agresivo

Autoridades del la Clínica Hospital del ISSSTE " Dr. Baudelio Villanueva Martínez " en Reynosa, alertan sobre el incremento de casos de cáncer de mama en la región fronteriza, donde se han detectado variedades atípicas y más agresivas.

José Antonio Gaona Rodríguez, director del hospital, comentó que anualmente se diagnostican entre cinco y diez casos de cáncer de mama en pacientes derechohabientes, aunque en los últimos meses se ha observado un repunte y con características más preocupantes.

Por alguna extraña razón, es en la frontera donde más se han aumentado los casos de cáncer de mama". José Antonio Gaona Rodríguez, director de la clínica del ISSSTE Reynosa

"Ahorita están aumentando un poquito y lo malo es que están aumentando variedades que no son típicas, son variedades atípicas y muy agresivas, ¿A qué me refiero? a que diagnosticamos a las pacientes ya tarde y desgraciadamente tenemos muy poca ventana para poder tratarlas y esto conlleva a un rápido deceso de estas pacientes, no nos dan la oportunidad de hacer algo", dijo.

El director del ISSSTE en Reynosa, recordó que recientemente una paciente de Díaz Ordaz perdió la vida a menos de tres meses de su diagnóstico, por lo que es importante aumentar la cultura de la prevención y la detección oportuna.

MAMOGRAFÍAS GRATUITAS

Informó que la clínica realiza mamografías gratuitas durante todo el mes de octubre, dirigidas a mujeres mayores de 50 años, sin importar si son derechohabientes o no.

"La idea es que no solo sea una invitación a realizarse un estudio, es una invitación a preservar y cuidar su salud, es una invitación a disminuir la mortalidad de tan feo cáncer que tanto daño nos ha hecho, sobre todo a los municipios de la frontera, por alguna extraña razón, es en la frontera donde más se han aumentado los casos de cáncer de mama", expresó.

El director reiteró que la detección temprana sigue siendo la herramienta más eficaz para enfrentar el cáncer de mama, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres de Reynosa y ciudades cercanas a aprovechar la campaña.

"Es para la población abierta, quienes pueden participar son todas aquellas mujeres que tengan más de cincuenta años que deseen realizarse la mamografía pueden acudir al hospital y con todo gusto las podemos realizar, solamente hay que agendar porque sí tenemos un número determinado de estudios, pero con todo gusto estamos abiertos a la comunidad en general", recalcó.



