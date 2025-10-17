Impulsan prevención del cáncer de mama

Con motivo del Mes Rosa , autoridades del Hospital Materno-Infantil de Reynosa, realizará este viernes una Feria de la Salud , dirigida al público en general, con el propósito de fomentar la prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer de mama .

Leslie Rosas Aguiñaga, jefa del área de Ginecología, informó que la actividad iniciará a las 10:00 de la mañana, y contará con la participación del personal médico, estudiantes de enfermería y especialistas que han preparado dinámicas, juegos y materiales informativos para promover la autoexploración mamaria y los hábitos de salud preventiva.

"Será un evento muy bonito, una feria donde los asistentes podrán aprender de una forma amena cómo realizar la autoexploración, además de recibir pláticas, folletos informativos y participar en juegos educativos relacionados con el cáncer de mama", explicó la doctora.

Durante este mes de octubre, el personal de la unidad también ha realizado diversas actividades de sensibilización, entre ellas una caminata en la que participaron escuelas de enfermería y el personal médico.

Además, como parte de las acciones informativas, se presentó una ponencia impartida por el doctor Alejandro Phillips, ginecólogo-oncólogo del hospital, quien compartió información detallada sobre la importancia de la detección temprana.

Destacó que, es importante que las mujeres se realicen la autoexploración y acudan con su médico para realizarse la mastografia.

Que la gente acuda, que venga, que se hagan también las autoexploraciones, eso es lo que nos falta más, cultura, que la gente acceda a que un médico le ayude a que se revise". Leslie Rosas Aguiñaga Jefa de Ginecología



