Apoya Congreso a pacientes con cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, el Congreso del Estado realizó la entrega de taparroscas a la asociación civil Cachito de Luz, que brinda apoyo a personas en tratamiento de quimioterapia.

Durante el acto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, diputado Humberto Prieto Herrera, destacó que se superó la meta propuesta al recolectar más taparroscas que el año anterior, y expresó su esperanza de que la cifra sea aún mayor en 2026, reafirmando así el compromiso del Poder Legislativo de continuar trabajando en esta causa solidaria.

Por su parte, la presidenta de Cachito de Luz A.C., María Magdalena Pérez Juárez, agradeció el esfuerzo y la participación de las diputadas, diputados y el personal del Congreso en la recolección.

Asi mismo, invitó a la ciudadanía a sumarse desde casa, involucrando a niñas y niños en esta acción altruista, y destacó: “Con una sola tapa, sin necesidad de dinero, estamos brindando apoyo indispensable a nuestros pacientes. Lo que para muchos es basura, para nosotros es esperanza de vida. Recibo este apoyo con mucho amor y prometo que se transformará en tratamientos de quimioterapia. Gracias de todo corazón”.

Esta campaña, organizada por la Unidad de Género del Congreso y coordinada por la Mtra. Mariangela Richo Ortiz, refleja el compromiso institucional con la salud y el bienestar de la población tamaulipeca.



