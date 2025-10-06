Cáncer de estómago, de los más frecuentes

El cáncer de estómago es actualmente el padecimiento más frecuente entre los pacientes atendidos por la Fundación Teresita.

Dulce Cortés, presidenta de la agrupación informó que se brinda apoyo a personas con cáncer que no cuentan con seguridad social.

Actualmente se atiende a 16 pacientes, entre ellos hombres, mujeres y dos niños de apenas dos y tres años de edad.

El cáncer gástrico, es de los que más afectan, aunque también se registran casos de cáncer de mama, que continúa siendo una de las principales causas de atención entre las mujeres.

"El que más predomina ahorita es el de estómago, este es el cáncer que tenemos ahorita con los pacientes, nosotros tenemos señores y estamos entre 40 y 45 años nuestros pacientes", dijo.

La Fundación Teresita tiene como propósito acompañar a los pacientes durante su tratamiento, ofreciendo apoyo económico y en especie para cubrir gastos médicos, estudios y traslados para llevar sus quimioterapias.

"Nosotros necesitamos donativos de la gente, ya sea en especie, ya sea en dinero, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, médicos medicamento, pero ya nada más específico para sus tratamientos, la gente necesita pasajes para ir a Ciudad Victoria a sus tratamientos", expresó.

La Fundación Teresita hace un llamado a la comunidad, empresas y ciudadanos a sumarse a esta labor solidaria.

"Hay empresas que ya nos apoyan con estudios médicos".

La agrupación cuenta con recibos deducibles de impuestos.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al teléfono 899 101 9463.



