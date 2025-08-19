Dedican mes a prevención del cáncer cérvicouterino

Como parte de la conmemoración del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, la Secretaría de Salud en Reynosa, realiza acciones de prevención y detección temprana de esta enfermedad, mediante la aplicación gratuita de pruebas de Papanicolaou y del Virus del Papiloma Humano.

Elisa García García, coordinadora de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa, explicó que el Papanicolaou está dirigido a mujeres de entre 25 y 34 años, mientras que la prueba de VPH se aplica a quienes tienen entre 35 y 64 años, ambas se realizan en las unidades de salud, de lunes a viernes, y en los centros que abren también en fin de semana.

Durante el año pasado, en Reynosa se detectaron entre seis y ocho casos positivos de cáncer de cuello uterino, aunque en el estado la cifra es mucho mayor, sin embargo, se buscan incrementar el número de pruebas para lograr diagnósticos tempranos y garantizar el acceso a tratamientos oportunos.

"Estamos teniendo pocos casos ahorita detectados, pero sí estamos teniendo algunas situaciones con mortalidad, un aumento en la mortalidad por cáncer de cuello uterino, entonces queremos reforzar estas acciones para poder lograr frenar que estas mujeres se detecten de forma tardía, lo que queremos es hacer los tamizajes lo más posible a las mujeres para que se detecten en una etapa temprana y se puedan salvar las vidas", dijo.

La invitación es abierta, para que acudan a cualquier centro de salud de Reynosa, para realizarse la prueba correspondiente a su grupo de edad.

"El cáncer del cuello uterino es el único realmente que es prevenible a través de la toma del Papanicolaou y de la prueba de virus, y que puede curarse fácilmente", expresó.

En este mes de la lucha contra el cáncer del cuello uterino a nivel nacional, la invitación a las mujeres es a cuidarse.

"La invitación es para que todas las mujeres asistan si tienen entre 25 y 64 años para que se le tome la prueba correspondiente a su edad", recalcó.



