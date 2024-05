Pega sequía a canasta básica

El impacto de la influenza aviar y las condiciones climáticas han afectado y generado un alza en el precio de productos básicos, como el huevo y el chile.

El reciente incremento en el precio del chile, huevo y aguacate ha generado preocupación entre los consumidores, quienes enfrentan dificultades económicas.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que el precio del chile serrano, proveniente, principalmente, del estado de Sinaloa, ha experimentado un aumento significativo de hasta un 150 por ciento en el mercado nacional, el cual se atribuye a las sequías que han afectado a estados productores como Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas, reduciendo la producción y la disponibilidad del producto.

Santiago GonzÁlez Cavazos, Vocero de la Central de Abastos.

Hemos tenido problemas en los últimos meses con la cuestión climatológica en todo el país; principalmente, el chile serrano se ha incrementado mucho en el mercado nacional casi tres veces en su precio o costo, o sea, un incremento de un 150 por ciento

"El chile serrano viene, principalmente, del estado de Sinaloa, allá se produce casi el 40 por ciento del consumo nacional; la otra parte se produce en el estado de San Luis Potosí, un 20 por ciento y otro 20 se produce en el estado de Tamaulipas, entidades que han sido muy afectadas por la cuestión climatológica. Las sequías han impactado mucho, de hechon la inflación que traemos ahorita, anualizada, es principalmente por los productos agrícolas, que es lo que realmente nos está impactando más", dijo.

Por otro lado, el sector avícola se ha visto afectado por la presencia de la influenza aviar, una enfermedad que afecta a las gallinas ponedoras y que ha llevado al cierre temporal de granjas en estados como Jalisco, uno de los principales productores de huevo a nivel nacional.

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas desfavorables, ha impactado en la producción y disponibilidad del huevo, contribuyendo al aumento de su precio en el mercado.

Además, los costos de producción han aumentado de manera generalizada en todo el país debido a incrementos en salarios, impuestos y gastos energéticos, y estos aumentos se reflejan en los precios finales de los productos agrícolas.

"El huevo, principalmente en esta temporada de verano, siempre tenemos problemas en algunas partes, por la cuestión de la influenza aviar y, por el otro lado, la cuestión climatológica no deja de afectar también a la producción. Y otra parte que tenemos es la cuestión de los costos de producción, se han visto afectados de forma general todo el costo de la mano de obra a nivel nacional con los incrementos que ha habido de salarios, impuestos, los gastos energéticos, no dejan de bajar, entonces, todo eso, indexado a final de cuentas, viene a repercutir en los precios", expresó.

El vocero de la Central de Abastos explicó que en cuanto al aguacate, si bien su precio se ha mantenido relativamente estable, los costos asociados al transporte y distribución del producto han ejercido presión sobre su precio en el mercado nacional.

A pesar de la alta demanda, tanto nacional como internacional, se espera que la disponibilidad del aguacate se mantenga en niveles aceptables en el corto plazo.

"Principalmente, es un producto altamente demandado en importaciones, en exportaciones; entonces, el de mayor calidad se va para el extranjero, que lo pagan mejor; el de un poco menor calidad, por tamaño, peso, etcétera, se queda en el mercado nacional y es el que se está ofertando ahorita, pero como ustedes recuerdan, no ha bajado. De repente hay una sobreoferta de producto y baja un poco, pero casi siempre se ha mantenido sobre ese precio", recalcó

En conclusión, el incremento en el precio de productos básicos como el chile, huevo y aguacate, responde a una combinación de factores como condiciones climáticas adversas, problemas sanitarios y aumentos en los costos de producción, por lo que los consumidores Tamaulipecos se ven afectados por esta situación y esperan medidas que mitiguen el impacto en sus bolsillos.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para que consuma productos de temporada y evite compras de pánico que puedan generar especulación de precios y desabastecimiento en el mercado.

Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado casos de especulación en Tamaulipas, gracias a la naturaleza perecedera de los productos agrícolas.

"Definitivamente las recomendaciones de nosotros, las centrales de abastos es que se consuman los productos de temporada en primer lugar, en segundo lugar que no se generen compras de pánico, no se generen compras fuera de lo ordinario, de lo que se necesita para que a su vez estos productos no generen un desabasto y vaya a ver alguna especulación de precios que afortunadamente no se han dado este tipo de fenómenos porque como son perecederos es difícil estar guardando para especular el precio", finalizó.