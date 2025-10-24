Continúan altibajos en precios de canasta básica

Los precios de la canasta básica en Reynosa se mantienen en altibajos, como es el caso del aguacate y chile serrano.

¿Cuál es el precio actual del aguacate?

De acuerdo a un recorrido por centros comerciales locales, el precio del aguacate está en su nivel más bajo, vendiéndose a 34 pesos, ya que en meses anteriores llegó a venderse hasta en 80 y 100 pesos el kilo.

¿Qué ocurre con el chile serrano y otros productos?

En el caso del chile serrano, es el más caro, ya que se ofrece en 59 pesos con 80 centavos, por lo que las amas de casa esperan que no siga con tendencia al alza. Le sigue el limón sin semilla a 42 pesos el kilo, el limón con semilla a 38 pesos, la tapa de huevo a 88 pesos y 106, así como la cebolla amarilla a 23 pesos y la cebolla blanca a 24 pesos.

El tomate huaje sigue barato a 23 pesos el kilo, y el tomate bola a 36 pesos, mientras que el jalapeño a 28 pesos.