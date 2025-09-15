Usan canal Rodhe como un ¡´estacionamiento´!

Decenas de conductores de vehículos particulares y hasta de algunas empresas privadas invadieron el lateral del canal Rodhe, el cual es " derecho de vía , siendo utilizado como un estacionamiento privado hasta con sombra, pesar del grave riesgo que ello representa ante un eventual deslave con las recientes lluvias y en esta temporada de huracanes 2025.

Esta situación pone al descubierto que el derecho de vía de canales como el Rodhe que se refiere a una franja de terreno, legalmente establecida, no está siendo respetada por algunos conductores ni choferes.

La franja de terreno en el lateral del Canal Rodhe se estableció por el gobierno federal con el propósito de que se destine a la construcción, mantenimiento y operación de este canal de riego, y asegurar que no sufra daños.

Algunos conductores sin embargo desconocen cual es la finalidad de esta franja de terreno, por lo cual se han abocado a la creación de innumerables brechas para garantizar la circulación vial de ida y vuelta.

Estas vías les permiten utilizar la orilla del afluente para el estacionamiento de sus automóviles particulares, camionetas y hasta pesadas unidades de carga de compañías privadas.

Uno de estos problemas es porque las unidades se estacionan a todo lo largo del Canal Rodhe, se registra a la altura de la colonia Loma Alta, en las calles Escandón y San Rafael.

Ello se debe a que quienes viven cerca hicieron brechas para subir sus automóviles, camionetas y vehículos de carga al lateral del Canal Rodhe, el cual todos los días lo utilizan como estacionamiento privado, aprovechando en algunas horas la sombra que brindan los árboles.

PELIGRO INMINENTE

