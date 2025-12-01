Urgen medidas para frenar inseguridad en carreteras

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO) manifestó su profunda preocupación ante el alarmante incremento de la inseguridad en las carreteras de Tamaulipas y subrayó la urgencia de que los tres niveles de gobierno implementen acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la seguridad de quienes transitan y trabajan en la región. Esta situación ha sido un factor determinante en los recientes bloqueos realizados por organizaciones transportistas y agrícolas, como una forma de visibilizar el problema.

El organismo señaló que estas manifestaciones reflejan el hartazgo de los sectores productivos frente a la constante amenaza de robos, extorsiones y la carencia de condiciones mínimas para operar y circular con seguridad. "La impunidad y la falta de protección efectiva han llevado a los transportistas y agricultores a alzar la voz mediante estas protestas", indicó CANACO.

Según datos de la Cámara, cada año se registran en México más de 24 mil robos de carga, lo que representa pérdidas que superan los 7 mil millones de pesos. Estas cifras evidencian la vulnerabilidad del sector productivo y colocan a empresarios, transportistas y agricultores en una situación límite, afectando la economía local y nacional.

A esta problemática se suman los retenes y filtros irregulares instalados sin supervisión, los cuales, denunció CANACO, han derivado en puntos de extorsión e incluso funcionan como centros de información para grupos delictivos que cometen atracos en tramos posteriores de las carreteras.