Para industriales, el aumento es adecuado

El incremento autorizado a los salarios mínimos fue el adecuado porque los industriales de la transformación no hubieran podido absorber un ajuste más alto por la difícil situación económica que de por sí ya enfrentan las empresas a raíz de una diversidad de factores, entre ellos la aplicación de aranceles fijados a la exportación de mercancías varias.

¿Qué declaró CANACINTRA sobre el incremento salarial?

"El aumento en sueldos mínimos se basó en el índice inflacionario que se espera para el presente año y bueno pues la medida es en sí acertada", dijo Federico Alanís Peña, presidente de CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria y la Transformación) en Reynosa.

"Precisamente ahorita estamos enfrentando mayores dificultades para pagar el Seguro Social e INFONAVIT. Estamos batallando en serio y muchas empresas no podrían pagar un ajuste en suelo mínimos que fuera mayor que el aprobado en esta ocasión.

Impacto de los aranceles en la economía local

Por eso nosotros calificamos el incremento en cuestión como adecuado y que se regirá a través del índice inflacionario. Ya de por sí, la situación por la que atraviesan los industriales adheridos a la cámara, enfrentamos una muy difícil situación financiera y si se hubiera fijado un aumento en salario mínimo mayor, difícilmente podríamos estar en condiciones de pagarlo a los trabajadores.

Dificultades financieras de las empresas en Reynosa

Finalmente, Alanís Peña incluyó el cobro de aranceles a la exportación dispuestos por el gobierno de Estados Unidos, en los factores que ubican a muchos industriales de la transformación en una crítica condición económica.