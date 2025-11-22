CANACAR se baja de bloqueos de puentes

La CANACAR (Cámara Nacional de Autotransporte de Carga) de Reynosa anuncia que no participará en las manifestaciones públicas que planean llevar a cabo el próximo lunes 24 de noviembre los productores de granos y que de llevarse a cabo las acciones anunciadas en puentes internacionales, ocasionaría pérdidas millonarias.

"Nosotros como cámara nos inclinamos por privilegiar el diálogo, por ahora no queremos afectaciones en carreteras mucho menos en los cruces internacionales", dijo Abraham Sosa Ruiz, uno de los directivos de la referida organización de transportistas.

"Tenemos entendido que solamente hay una asociación de transportistas que ha anunciado su participación en este tipo de movimientos y se trata de la ANTAC (Asociación Nacional de Transportistas, A.C.)", añadió.

¿Qué consecuencias tendría una manifestación?

Al abundar sobre el tema, señaló que "ojalá y que las autoridades puedan disuadir a quienes anuncian ese tipo de acciones y puedan llegar a un acuerdo.

De llegar a registrarse manifestaciones en cruces internacionales como se está anunciando, las pérdidas que esto provocaría serían millonarias. "No tenemos una cifra precisa, pero sí serían millonarias las pérdidas en caso de que lleguen a tomarse ese tipo de instalaciones por las que sale rumbo a Estados Unidos gran cantidad de camiones con mercancía de exportación", concluyó Sosa Ruiz.