Líderes campesinos luchan por los precios de garantía

Representantes del sector campesino de Reynosa se aprestan para viajar el lunes entrante a la capital del país para participar en la mesa de diálogo donde pedirán $6,000.00 y $7,200.00 por tonelada de sorgo y maíz, respectivamente.

"Tenemos entendido en que la presidenta de México Claudia Sheinbaum escuchará en la Secretaría de Gobernación las justas demandas de los productores del campo. Confiamos en que habrá un buen resultado al término del encuentro donde participarán productores de 24 estados o más de la república mexicana", dijo Ignacio Tapia, secretario de Producción en el Comité Campesino Municipal.

Ya al movimiento cuyo objetivo es el de lograr precios justos para las cosechas, se han unido también los productores de limón, aguacate y otros más que también demandan mejoría, porque la situación por la que atraviesan todos, es realmente crítica.

De Tamaulipas irán varios compañeros que de igual manera van con la firme esperanza de obtener buenos resultados en los planteamientos que se harán en la mesa de diálogo donde estará presente la presidenta de la república, la titular de Gobernación así como también el secretario de Desarrollo Rural del país Rosa Icela Rodríguez y Julio Berdegué Sacristán, respectivamente.

