Que nos oiga la presidenta Sheinbaum: De León Peña

El problema que tenemos es de hace varios años.

Año con año hemos venido pidiendo precios justos para nuestras cosechas, pero se la han pasado las autoridades diciéndonos que participemos en mesas de diálogo pero de nada ha servido y seguimos en las mismas, señaló Héctor De León Peña, uno de los dirigentes del movimiento que llevan a cabo en coordinación con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

¿Cuál es la demanda principal?

Lo que queremos es que nos oiga la presidenta Claudia Sheinbaum y que personalmente atienda las demandas de los que por muchos años, prácticamente toda la vida, nos hemos dedicado a producir alimentos en el campo, siguió diciendo. Ya no más intermediarios que nada resuelven, solamente escuchan y anotan.

¿Qué caracteriza al movimiento actual?

El movimiento que se está llevando a cabo con participación de más de 20 entidades del país, no tiene ningún tinte político, ni tampoco estamos con ningún partido y en resumen, podemos decir que nadie nos patrocina y los que estamos aquí es porque nos urge una solución inmediata y los gastos originados por el movimiento corren por cuenta de cada uno de los participantes, concluyó el dirigente de los Propietarios Rurales de la vecina ciudad de Río Bravo.