Temen campesinos caída de escarcha en siembras

Campesinos de Reynosa temen que para la semana entrante pueda darse la posibilidad de que caiga por lo menos escarcha, lo que vendría a perjudicar las pocas siembras de sorgo que hay en algunos ejidos.

"Pensamos que apenas será un 5% o un poco menos es lo que se ha cultivado hasta el momento y las plantitas ya nacieron y de caer hielo, eso podría perjudicarlas bastante", dijo Gabriel Arizmendi Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

¿Qué impacto tendría la escarcha en los cultivos de sorgo?

El grueso de los ejidatarios empezarán a sembrar apara los últimos días de enero o principios de febrero y el estimado de siembra total en el municipio, será de 40 mil hectáreas de sorgo, agregó.

Hay todavía compañeros que están terminando de preparar sus tierras y listos para empezar la semilla en cuestión de días.

Pese a las condiciones adversas que se han venido enfrentando, hay campesinos que siguen firmes en continuar dedicados a la siembra de granos.

Detalles sobre la reducción de hectáreas sembradas en Reynosa

De las 60 mil hectáreas que hasta hace unos cuantos años se sembraban en el área ejidal de este municipio, hoy en día apenas se cultivarán unas 40 mil. El resto han quedado ociosas por diversos factores, la incosteabilidad de seguir sembrando con precios bajos de las cosechas y otro factor es que los insumos se han encarecido notablemente en los años recientes y uno más es que hay campesinos que por su edad avanzada, han decidido retirarse de la actividad.