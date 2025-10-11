Demandan campesinos elección interna en CMC

Un grupo de campesinos pide que se convoque a una elección interna en el Comité Municipal Campesino de Reynosa para que la organización cuente con una directiva reconocida por la CNC estatal (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Libres de Tamaulipas).

"Pensamos que precisamente la Liga enviará de un momento a otro a un delegado especial y creemos que pudiera traer consigo la convocatoria para abrir el proceso de elección. No sabemos cuándo podría llegar a la Casa del Campesino, pero de que va a llegar, va a llegar", dijo Javier Garza Sosa, quien es uno de los que han externado su deseo de registrarse y participar en la contienda por el liderazgo campesino local.

En cuanto a qué va a pasar con quienes se encuentran al frente del CMC, dijo desconocer los lineamientos que tenga la Liga en ese tipo de casos.

Por lo pronto estaremos en espera de que traigan la convocatoria y nosotros ya estamos listos para participar, dijo en tono seguro el propio Garza Sosa, quien es comisario del ejido Artículo 27 Constitucional.

Insistió en que la petición para que se haga llegar la convocatoria, está apoyada por un cada vez más creciente número de comisarios ejidales que desean participar en una contienda interna y con voto secreto elegir a una directiva reconocida por la Confederación Nacional Campesina y por la propia Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Libres.



