Extienden la campaña intensiva de vacunación

Extienden la campaña intensiva de vacunaciónEstablecen como prioridad la dosis contra el sarampión
La campaña intensiva de vacunación contra distintos tipos de enfermedades entre ellos el sarampión, continuará por una semana más, informan autoridades de Salud en Reynosa.
"Hasta el pasado sábado teníamos el reporte de 8,867 dosis aplicadas en distintas colonias de la ciudad, lo mismo que en eventos realizados en el Centro de Convenciones y en algunas instituciones educativas más", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular en la Jurisdicción Sanitaria IV.
Ya tenemos más de 10 días recorriendo casa por casa lo mismo que centros comerciales y el pasado domingo se instaló un módulo de vacunación en el Lienzo Charro Los Tamaulipecos donde fueron atendidas una buena cantidad de personas". Iliana Villarreal Cantú Titular de la Jurisdicción Sanitaria número 4
Y señaló que la finalidad de este tipo de actividades es de que todos los grupos de edades tengan sus esquemas completos de vacunación y sobre todo la vacuna para prevenir el sarampión que se está aplicando también a personas de 49 años de edad.
Pese a que en Tamaulipas, según el reporte con que contamos, ya se han confirmado 12 casos de dengue, en Reynosa no se han presentado ni tan siquiera sospechosos, apuntó finalmente Villarreal Cantú.