Jurisdicción Sanitaria lanza el TBTÓN 2025

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 invitan a la ciudadanía a participar del TBTON, en apoyo de los pacientes que llevan su tratamiento contra la tuberculosis.

La meta es recolectar productos no perecederos y artículos de la canasta básica, ya que en muchos casos, las personas enfermas requieren de asistencia alimentaria para complementar su tratamiento.

El personal de salud recibe las despensas, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

¿Cuál es la fecha límite para donar?

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa, hizo un llamado a la población para participar, ya que la fecha límite para donar productos no perecederos es antes del 10 de diciembre.

La campaña pretende garantizar que los pacientes cumplan de manera adecuada con la terapia médica, evitar el abandono de los medicamentos y reducir los riesgos asociados a este padecimiento.

¿Dónde se pueden realizar las donaciones?

Los interesados en apoyar pueden acudir al Bulevar Morelos y Toluca, sin número, en la colonia Rodríguez, en las instalaciones del Centro de Salud Rector.

El TBTÓN se realiza cada año, por parte de las autoridades del Sector Salud en Tamaulipas, y en Reynosa, de la misma forma se apoya a las personas que luchan contra esta enfermedad.