Sigue campaña del Diezmo Domiciliario

La Diócesis de Matamoros-Reynosa, mantiene la campaña de Diezmo Domiciliario durante este mes de enero, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles que, por motivos de salud y otras circunstancias, no pueden acudir de manera regular a los templos.

¿Cómo funciona el Diezmo Domiciliario en Matamoros?

Esta modalidad consiste en la visita a los hogares por parte de representantes diocesanos, a fin de mantener la cercanía pastoral y permitir la entrega de la colaboración económica del diezmo. "Cada parroquia se organiza por sectores y previo aviso, si alguno no puede salir de casa, va un agente de pastoral a recoger el donativo, previa identificación y llamada telefónica, generalmente las familias lo llevan a la hora de misa para ser depositado en la ofrenda", dijo Alan Camargo, vocero de la Diócesis.

Detalles sobre la campaña de Diezmo Domiciliario

Fue el pasado 07 de diciembre cuando todos los templos católicos ubicados en Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso, Méndez, San Fernando y Matamoros, apoyaron con el Diezmo Diocesano, pero se continua durante este mes de enero para las personas que no pueden salir de casa.