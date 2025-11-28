Lanza campaña anual del Diezmo Diocesano

La Diócesis de Matamoros-Reynosa anunció la campaña anual del Diezmo Diocesano, por lo que hace un llamado a la feligresía para contribuir económicamente a las labores de evangelización y a los gastos operativos que sostiene la institución en las diversas que integran el territorio pastoral.

¿Cuál es la fecha de la colecta?

En conferencia de prensa realizada en la Concatedral Reynosa, encabezada por Jorge Adalberto Villanueva Morales, ecónomo Diocesano, y Alan Camargo, vocero de la Diócesis, se informó que la colecta principal se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre en todos los templos de las ciudades de Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso, Méndez, San Fernando y Matamoros.

Para esta edición se distribuye un sobre informativo con un tríptico donde se explica el destino de los recursos, se incluyen números de cuenta para aportaciones mediante cheque o transferencia y se ofrece la posibilidad de solicitar un comprobante de gasto, aunque el donativo no es deducible de impuestos, se puede emitir un documento de comprobación si el feligrés así lo requiere.

¿Qué se espera de los feligreses?

"Se le preguntó al obispo Chavolla Ramos cuánto es lo que yo tengo que aportar como diezmo y de una manera muy espontánea señaló y se ha quedado a la historia, al menos un día de tu salario, de tal manera que esa sería la indicación, que se pueda apoyar por lo menos con esa cantidad, el cual no es limitativo, obvio si las personas desean dar algo más generosamente siempre será bien recibido y si por alguna circunstancia no se alcanzase ni siquiera, lo que les toque su corazón", dijo Jorge Adalberto Villanueva Morales, ecónomo de la Diócesis de Matamoros Reynosa.

Y ante preguntas de que hay alrededor de 300 mil feligreses agregó: "un católico si estaría obligado a ayudar a su iglesia".

"Realmente da pena decirlo, pero uno encuentra sobres con 50 pesos, con 20 pesos, a veces lo ven como una colecta ordinaria y no le alcanzan a dar el rango de diezmo anual, en el que no se está apoyando a la parroquia a la que se pertenece, si no a la diócesis".

¿A qué se destinarán los recursos recolectados?

Los recursos recolectados se destinan a cinco áreas principales: la primera corresponde al sostenimiento del ejercicio pastoral y administrativo del obispo y de la infraestructura diocesana, la segunda está orientada al culto divino y las actividades de evangelización, la tercera apoya la labor con personas en situación vulnerable a través de organismos como casas de migrantes y casas hogar, la cuarta se dirige a parroquias con necesidades materiales o económicas consideradas en condición de bendición y la quinta se enfoca en sacerdotes jubilados, enfermos o en convalecencia.

"Los sobres ya se empezaron a entregar este domingo que es cuando ocurre el grueso de feligreses a nuestros templos y todavía tenemos la oportunidad de entregarlo el próximo domingo, dos semanas antes, hay personas que igual ya tienen proyectado su gasto de fin de año y que tal vez no lo hayan considerado queda abierto a que lo puedan entregar en una fecha posterior lo importante es que no dejen de apoyarnos", expresó el ecónomo de la diócesis de Matamoros Reynosa.