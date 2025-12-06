Realizan un fin de semana de vasectomías sin bisturí

Con el objetivo de fomentar la planificación familiar responsable, la Unidad de Medicina Familiar número 33 del IMSS en Reynosa, invita a participar de la Campaña de Vasectomías Sin Bisturí los días 6 y 7 de diciembre, mediante, una técnica segura y sencilla.

Este método anticonceptivo permanente está dirigido a hombres a partir de los 18 años de edad.

Marco Antonio Galván García, director de la UMF 33 comentó que los interesados pueden acudir al Departamento de Trabajo Social o al Módulo de Planificación Familiar de la propia Unidad de Medicina Familiar número 33 para recibir orientación, resolver dudas y conocer los requisitos para acceder al procedimiento.

¿Qué es la Campaña de Vasectomías Sin Bisturí?

La vasectomía bloquea los conductos deferentes, evitando el paso de espermatozoides al semen, con una efectividad superior al 99.9 por ciento.

Entre sus principales beneficios destaca que no requiere hospitalización, no provoca molestias significativas y no representa riesgos para la salud del paciente, además, contribuye a fortalecer la corresponsabilidad de los hombres en la planificación familiar.

Beneficios de la vasectomía en hombres

Con esta campaña, que se realizará durante este sábado y domingo enfocada a los derechohabientes, así como población en general, el IMSS Reynosa busca fortalecer la cultura de la prevención y ampliar el acceso a métodos anticonceptivos seguros.