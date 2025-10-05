Vacunan contra Papiloma

Autoridades de la Unidad de Medicina Familiar número 40, ubicada en la colonia Jarachina Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizan jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, con el objetivo de proteger a la población infantil y adolescente contra este padecimiento.

La vacuna que se está aplicando es la Gardasil 9, y se trata de una dosis única, lo que facilita el acceso a la protección sin necesidad de esquemas prolongados.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años no escolarizados, y a adolescentes de sexto grado de primaria y de primero a tercero de secundaria que nunca han recibido una dosis previa.

Además, el beneficio de esta vacuna se extiende a hombres y mujeres que viven con VIH y a pacientes que se encuentren dentro de un protocolo de atención por agresión sexual, con el fin de garantizar una mayor cobertura en poblaciones de riesgo.

Para poder acceder a la aplicación es indispensable acudir a la Jefatura de Enfermería de la UMF 40 y presentar la documentación solicitada: copia de la CURP y la cartilla nacional de salud.

El IMSS destacó que la vacunación contra el VPH es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades graves, entre ellas el cáncer cervicouterino, que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en mujeres en México.

La institución exhortó a madres, padres y tutores a llevar a sus hijas e hijos en las fechas indicadas, señalando que la prevención es importante.