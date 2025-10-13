Arranca jornada de vacunación contra ´gripa´

A partir de hoy lunes dará inicio la campaña de vacunación contra la influenza estacional y el neumococo, enfermedades comunes durante la temporada invernal.

"Ya contamos con las dosis necesarias para inmunizar a la población que así lo desee contra ambos padecimientos", informó Iliana Villarreal Cantú, directora de Salud y Bienestar del Distrito IV en Reynosa.

La campaña se extenderá hasta el mes de diciembre, y comenzará con un acto simbólico que se llevará a cabo la mañana del lunes en las instalaciones de la institución médica oficial, ubicadas en el bulevar Morelos y calle Toluca, en la colonia Rodríguez.

Villarreal Cantú detalló que se han recibido:

* 5,000 dosis contra el neumococo,

* 8,400 frascos de vacuna contra la influenza,

* 158 frascos de vacuna triple contra difteria, tosferina y tétanos (DPT),

* 210 dosis contra hepatitis A,

* y 280 frascos de vacuna contra la hepatitis B.

LA INVITACION