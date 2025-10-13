Arranca jornada de vacunación contra ´gripa´La población de Reynosa puede acceder a vacunas contra influenza y neumococo para proteger su salud.
A partir de hoy lunes dará inicio la campaña de vacunación contra la influenza estacional y el neumococo, enfermedades comunes durante la temporada invernal.
"Ya contamos con las dosis necesarias para inmunizar a la población que así lo desee contra ambos padecimientos", informó Iliana Villarreal Cantú, directora de Salud y Bienestar del Distrito IV en Reynosa.
La campaña se extenderá hasta el mes de diciembre, y comenzará con un acto simbólico que se llevará a cabo la mañana del lunes en las instalaciones de la institución médica oficial, ubicadas en el bulevar Morelos y calle Toluca, en la colonia Rodríguez.
Villarreal Cantú detalló que se han recibido:
* 5,000 dosis contra el neumococo,
* 8,400 frascos de vacuna contra la influenza,
* 158 frascos de vacuna triple contra difteria, tosferina y tétanos (DPT),
* 210 dosis contra hepatitis A,
* y 280 frascos de vacuna contra la hepatitis B.
LA INVITACION
Villarreal Cantú invitó a la ciudadanía en general a acudir a las unidades de Salud Bienestar para que soliciten las vacunas que correspondan a fin de estar protegidas y eviten contraer enfermedades como la influenza estacional, neumococo, entre otras más.