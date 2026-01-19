Realizan la campaña de salud en la México Itavu

Con el objetivo de acercar servicios médicos a la población que más lo necesita, se llevó a cabo una campaña de salud en la colonia México Itavu, del municipio de Reynosa, donde alrededor de 50 personas fueron beneficiadas con consultas médicas gratuitas.

La jornada fue posible gracias al trabajo coordinado de un equipo de profesionales de la salud del Centro Médico San Luis, encabezado por la doctora Luz Daniela Cárdenas y la doctora Yessenia Maldonado, así como por la asistente médica Janeth Pérez, quienes brindaron atención oportuna y de calidad a las y los vecinos del sector.

Durante la campaña, los asistentes recibieron valoración médica, orientación preventiva y recomendaciones para el cuidado de su salud, lo que fue bien recibido por la comunidad, que destacó la importancia de este tipo de acciones para mejorar su bienestar.

Al concluir la actividad, José Luis Jiménez Casas, fundador de la asociación civil organizadora, expresó su agradecimiento a la doctora Luz Daniela Cárdenas y a todo el equipo médico por su compromiso y apoyo social, subrayando que su participación resulta fundamental para impulsar los proyectos altruistas que buscan generar un impacto positivo en las colonias de Reynosa.

Finalmente, Jiménez Casas reiteró que la asociación continuará promoviendo campañas de salud y acciones comunitarias, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida para las familias de la región.



