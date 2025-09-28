Combaten a moscos del dengue en La Escondida

Campaña de deschacarrización y fumigación es la que llevan a cabo autoridades de Salud de Reynosa en la Laguna La Escondida, incluyendo las áreas verdes existentes en torno a ese vaso lacustre.

"El objetivo de este tipo de acciones es eliminar en lo posible a los mosquitos transmisores del dengue en edad adulta, así como los criaderos de este tipo de insectos mediante la fumigación y nebulización", dijo Iliana Villarreal Cantú, directora del Distrito de Salud para el Bienestar con Sede IV Reynosa.