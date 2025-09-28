Combaten a moscos del dengue en La Escondida

Combaten a moscos del dengue en La EscondidaDiputados locales se suman a las labores de fumigación en la Laguna
Campaña de deschacarrización y fumigación es la que llevan a cabo autoridades de Salud de Reynosa en la Laguna La Escondida, incluyendo las áreas verdes existentes en torno a ese vaso lacustre.
"El objetivo de este tipo de acciones es eliminar en lo posible a los mosquitos transmisores del dengue en edad adulta, así como los criaderos de este tipo de insectos mediante la fumigación y nebulización", dijo Iliana Villarreal Cantú, directora del Distrito de Salud para el Bienestar con Sede IV Reynosa.
Es precisamente esa la actividad que le fue asignada a la dependencia de Salud como parte del programa de Rescate de la Laguna La Escondida, programa que fue puesto en marcha por el gobierno estatal con participación de distintas dependencias del estado, así como del municipio y algunos diputados locales.