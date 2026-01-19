Decomisan camioneta tras persecución en la frontera

Una movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este lunes en la zona oriente de la ciudad.

De acuerdo al reporte de la autoridad, se trató de una persecución entre elementos de la Guardia Estatal y civiles armados, la cual concluyó en una brecha, en los límites entre Reynosa y Río Bravo.

Detalles de la persecución en Reynosa

En dicho punto, fue asegurada una camioneta Ford F-250 Super Duty en color blanco, modelo 2015, mismo que cuenta con reporte de robo en el extranjero.

Camioneta robada y equipo táctico asegurado

Así mismo en la unidad fueron asegurados equipo táctico así como un cargador con cartuchos útiles.