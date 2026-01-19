Choque de camiones deja 2 lesionados en Reynosa

Dos trabajadores de una empresa recolectora de basura resultaron lesionados al verse involucrados en un accidente vehicular, al ser impactados por un camión de doble remolque.

Detalles del accidente en Monterrey-Reynosa

Los hechos sucedieron en el libramiento Monterrey-Reynosa, frente a las instalaciones de la "recicladora Reynosa", donde una unidad recicladora de desechos terminó proyectándose contra una barda, tras ser chocada por un tráiler de doble remolque.

Acciones de emergencia tras el impacto

Los cuerpos de emergencia auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a los dos ocupantes del camión recolector, que resultaron con lesiones de consideración.

Investigación de autoridades de tránsito

Las autoridades de Tránsito acudieron a tomar conocimiento del accidente, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidades, por ello se iniciaron las indagatorias pertinentes.

El vehículo doble remolque chocó al camión recolector de basura