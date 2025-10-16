Realizan Novena Caminata a ojos cerrados en la ciudad

Con caminata a ojos cerrados en su novena edición, en la que participaron personas con discapacidad visual, se conmemoró el Día Internacional del Bastón Blanco en Reynosa.

El evento que tuvo verificativo ayer miércoles, fue organizado por la Fundación Miradas de Esperanza, A.C. y se contó con la participación de casi 40 personas desde menores de edad y algunos adultos, que fueron guiados por sus madres o padres o por algún otro familiar durante el recorrido que partió desde el Museo del Ferrocarril hasta llegar a la plaza principal Miguel Hidalgo.

Cada uno de ellos portaba su respectivo bastón guía, propio de quienes son discapacitados visuales.

El propósito del evento fue el de concientizar a la población sobre el uso del bastón guía y a los asistentes se les pidió caminar portando un antifaz, apoyados con un bastón o con la ayuda uno de los ciudadanos que estuvieron presentes.

Apoyados en su bastón guía así como de familiares, niños, jóvenes y adultos, recorrieron varias céntricas calles.

Al término del recorrido que concluyó en la plaza Miguel Hidalgo, se tomaron la fotografía del recuerdo en ese lugar para posteriormente dar por terminada la actividad.

Se contó también con la participación de estudiantes de universidades locales así como de botargas como Yak y Dr Simi.



