Cambio de horario el dos de noviembre

En la franja fronteriza y en particular en la ciudad de Reynosa, el cambio de horario está por concluir, por lo que los relojes se deben atrasar una hora durante madrugada del primer domingo de noviembre de 2025, que es el día 2.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) informa en el Artículo 5 del capítulo segundo que el horario especial "surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre".

De esta forma, será a partir de las dos de la mañana del primer domingo de noviembre, el día dos, cuando la hora cambiará en ciudades como Reynosa y en la frontera, retrocediéndose una hora la manecilla del reloj, en los celulares y demás aparatos electrodomésticos y hasta en los automóviles.

Este ajuste se realizará como cada año en los municipios de la franja fronteriza el norte de Mexico, para mantener la sincronización con el horario de Estados Unidos, lo que favorece la relación económica, comercial y el cruce de los residentes fronterizos al lado americano..

El horario de verano en la frontera de 2025 comenzó el segundo domingo de marzo pasado.

Aunque en el pasado hubo polémica acerca de si beneficiaba o no el cambio de horario (retrasar y adelantar el reloj), en la franja fronteriza cada año se adelanta primero el reloj, en el mes de marzo y a principios de noviembre se atrasa, recuperándose así la hora que le habían quitado al reloj.

En el resto del país, el cambio de horario fue eliminado en el año 2022, por lo que la hora no se modifica ni se modificará en lo sucesivo, a menos de que haya nueva disposición al respecto, lo cual es muy remoto.