Se alistan para horario de invierno en frontera

El domingo 2 de noviembre del presente año, entrará en vigor el horario de invierno, por lo que la ciudadanía deberá atrasar una hora sus relojes antes de irse a descansar.

Deberán ajustar los aparatos que marquen la hora, el sábado por la noche.

El cambio de horario aplica en lo referente a Tamaulipas, en los municipios que son frontera con Estados Unidos.

El horario de invierno estará vigente hasta el segundo domingo de marzo del año 2026.

El llamado horario estacional, entrará en vigor a partir de las 2:00 Horas del domingo 2 de noviembre, con lo que dará por concluido el horario de verano.

ESTADOS Y MUNICIPIOS

En Tamaulipas, el ajuste en los relojes se dará para ciudades como Matamoros, Valle Hermoso, Reynosa, Río Bravo,Mier, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo, Guerrero y Nuevo Laredo.

En Baja California, ciudades como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosario, Ensenada, San Felipe, Tecate y San Quintín, también tendrán horario de invierno a partir de la fecha señalada.

En Chihuahua, municipios como Manuel Benavides, Ojinaga, Ascensión, Praxedis G. Guerrero, Juárez, Guadalupe, Janos y Coyame de Sotol.

En Nuevo León, el ajuste del reloj será para la ciudad de Anáhuac.

En el caso de Coahuila, será para ciudades como Jiménez, Nava, Guerrero, Allende, Piedras Negras, Acuña, Ocampo, Villa Unión, Zaragoza y Piedras Negras.