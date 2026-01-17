Ligero repunte tiene el dólar ante el Peso

La cotización del dólar tuvo un ligero repunte a la compra, al ofrecerse en las casas de cambio a 17 pesos con 70 centavos y a la venta en 18 pesos con 60 centavos.

¿Cómo ha cambiado la cotización del dólar?

Apenas el 5 de enero, la cotización del dólar a la compra estaba en 17 pesos con 40 centavos, por lo que en unos días se registró el aumento de 30 centavos. El dólar el 5 de enero a la venta estaba en 18 pesos con 60 centavos, con 10 centavos arriba a comparación de diciembre del 2025, pero este 13 de enero se mantenía sin cambios, aunque en otras casas de cambio estaba en 18 con 50 centavos, 10 centavos menos.

Detalles sobre el valor del peso frente al dólar

El peso se mantenía fortalecido iniciando el año, pero ya se registró un alza, solo en la compra del billete verde. Iniciando las dos primeras semanas del año y ya hay cambios.