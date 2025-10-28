Preven el frente frío 11, ahora si se dejará sentir

Por fin Reynosa vivirá el cambio de clima, ya que se espera la presencia de un evento "norte" entre la noche del martes y la tarde del miércoles.

De acuerdo al pronóstico, se espera para el martes 28 de octubre máximas de 37 y mínimas de 18 grados centígrados, para el miércoles máximas de 29 grados y mínimas de 10 grados, por lo que será el día con el clima más fresco.

¿Qué temperaturas se pronostican?

Para el jueves 30 de octubre se prevén máximas de 27 grados y mínimas de 12 grados, mientras que para el viernes se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 18 grados.

Protección Civil de Tamaulipas informó que, con el paso del Frente Frío número 11, se pronostican para la zona norte del estado, rachas de viento que podrían oscilar entre los 45 a 65 kilómetros por hora.

¿Cómo ha sido el clima en Reynosa?