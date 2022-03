Calvario por las pensiones

Ayer jueves los abuelitos hicieron filas desde las 8:00 de a mañana, algunos a las 10:00 de la mañana para poder recibir su pago.

Durante toda la mañana y parte de la tarde se mantuvo la lluvia, lo que originó que abuelitos esperaran bajo su sombrilla, con bolsas de plástico para no mojarse.

Adultos con bastones, andadores y sillas de ruedas, esperaban junto a sus familiares para poder entrar al Auditorio Municipal, algunos eran regresados para otro día pese a que vinieran desde ejidos.

Fue el caso de la señora, Evelia Chavez, ejidataria quien ya acudió dos veces y gastando gasolina.

"Ayer vine porque ayer me pagaban, doble vuelta y hoy también, yo vengo de un ejido, gastos por la gasolina estamos a 50 kilómetros de aquí, pero es fecha que no me pagan", dijo

"No hay nada, desde las 8:00 estamos aquí, tengo a mi tía y creo que ellos van llegando, no están pasando a nadie, dicen que hagan fila y nada, traigo a mi tía y la tengo sentada", recalcó.

Otros abuelitos señalaron que no se estaba respetando el calendario, pero que no había orden.

"Hay personas sobre todo los que son discapacitados no les ha dado prioridad para estar adentro del recinto, es injusto, hay un señor que hasta se puso mal, hago un llamado fuerte porque son muchas personas y es injusto que estén en la lluvia para que sepan las autoridades que si se enferman que cuenten con los gastos médicos", dijo Aidé Rivera.

Las autoridades de seguridad acudieron para apoyar en el orden, ya que había molestia de los abuelitos y sus familias, quienes pidieron orden para que los abuelitos ya no pasen dificultades en las inclemencias del tiempo.

Además había descontrol en el tráfico vehicular y personas se estacionaron a como les venia en gana, tapando el acceso a otros vehículos, por lo que tránsitos acudieron con grúas y se llevaron los autos que estaban en los camellones y tapando otros autos.

