Mitigan el fuerte calor en parques recreativos

Durante este periodo vacacional uno de los sitios más visitados por las familias quienes buscan actividad recreativa, además de mitigar un poco el sofocante calor causado por las altas temperaturas registradas en la región durante las últimas semanas, son los Parques acuáticos, albercas y palapas.

Una buena opción para quienes buscan un momento de relajación sin salir de la ciudad, sin embargo es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones a fin de evitar cualquier accidente, principalmente aquellos que acuden con menores de edad.

“Normalmente se les indica que en el área de la alberca, siempre deben andar acompañados de un adulto, hay anuncios donde se pide no ingresar a la alberca después de haber ingerido alimentos, también se les invita a que los niños que no tengan la posibilidad de nadar usen salvavidas y a los padres de familia que no introduzcan artículos de vidrio” así lo detallo Raul Cisneros, comerciante de la ciudad.



