Afecta el intenso calor búsqueda de personas

La temporada de calor extremo que se ha presentado en la región ha afectado la búsqueda de personas desaparecidas, pero los familiares no desisten y han cambiado horarios para seguir con las labores de hallar a sus seres queridos, aunque impliquen un riesgo.

Edith González, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, dijo a EL MAÑANA de Reynosa que el punto de reunión antes era a las 9:00 horas, para salir entre 9:00 y 10:00, llevar a cabo la búsqueda de 11:00 a 16:00 horas, que son las horas pico del sol, pero han tenido que modificar los horarios.

“Con estas altas temperaturas a nosotros nos afecta porque como estamos en horas pico en búsquedas nos pega fuerte, nos dio una insolación fea porque estaban los rayos directamente, ya que andamos caminando con pico y pala; realmente hay muchas personas ya grandes de edad y aunque no lo seas te pega un golpe de calor, te da una insolación y realmente es algo que te afecta en cuestión de salud; no podemos dejar de buscar, así sea la situación de riesgo”, dijo.

MEJOR POR LAS TARDES

Señaló que tuvieron que modificar los horarios de búsqueda y ahora tienen que salir por la tarde para reducir, también, el tiempo de las búsquedas.

A las 16:00 horas se ven en un punto de reunión, se trasladan a las 17:00 horas y buscan entre dos o tres horas, para regresar como a las 19:00 y 20:00.

“Sí es riesgoso, porque ya estamos saliendo de esas brechas en un horario tarde que es muy peligroso, pero lamentablemente no es una opción parar de buscar, y sí, nos estamos arriesgando más, pero es el riesgo que corremos; no es opción parar de buscar, no lo vamos a hacer”, expresó.