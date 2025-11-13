Envuelve el monte calles y avenidas en Cumbres

Ante la ausencia de las cuadrillas del gobierno municipal que no se ven por ningún lado, la mayoría de los camellones ubicados en las calles y avenidas de la colonia Cumbres se encuentran enmontados.

Esto refleja la falta de atención de las autoridades, que no tienen un año sino varios años de que no realizan trabajos para podar el pasto, la maleza y la yerba acumulada durante este tiempo.

Esta indiferencia del personal del gobierno municipal ha ocasionado que incluso se registren percances y accidentes automovilísticos por el hecho de que la maleza ha crecido demasiado y no deje ver bien a los automovilistas que salen de las calles para incorporarse a las vialidades aledañas.

Frente a este problema urbano, es urgente que trabajadores de cuadrillas del ayuntamiento cumplan con su labor, ya que se está afectando la imagen urbana y a la misma ciudadanía, con el temor de que se susciten fatales accidentes.

Vecinos citaron que antes sí había cuadrillas y cumplían su labor, pero que ahora tiene ya varios trienios que no lo hacen, desconociéndose los motivos, lo que se demuestra en enorme el crecimiento del pasto, la maleza y la yerba, por lo que consideran que es urgente que se actúe al respecto.

Como es posible que autoridades municipales vivan en zona residencial en Mission, y que aquí no puedan enviar a las cuadrillas a retirar la maleza, ya. Hacer trabajos de limpieza, ya que las calles están llenas de basura, al igual que los tambos, expusieron los vecinos.

NO pedimos sino que le exigimos al ayuntamiento que intervenga para retirar el pasto, la maleza y la yerba, concluyeron.



