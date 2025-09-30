En tinieblas calles de Puerta Grande y Hacienda del Sol

En tinieblas se encuentran desde hace varios meses calles, avenidas y bulevares del fraccionamiento Puerta Grande, pero también en algunas arterias de Hacienda del Sol sector Dos se padece del mismo problema. Por lo que familias afectadas demandan inmediata solución de parte del ayuntamiento local.

De nada han servido los llamados que han venido haciendo residentes de ambos asentamientos humanos, pues hasta el momento siguen apagadas numerosas luminarias.

Sólo los focos que tienen afuera las viviendas son los que alumbran parte de las calles y el temor a un asalto a trabajadoras y trabajadores de maquiladoras que salen todavía con la obscuridad de la noche a tomar el microbús que los lleve a su fuente de empleo, está presente en todo momento', dijo Verónica Rincón, una ama de casa de Puerta Grande.

'Bulevares enteros se encuentran convertidos en boca de lobo, sin que ninguna autoridad municipal, incluyendo las de la coordinación de Servicios Públicos Primarios, haya hecho algo al respecto.

No sabemos qué es lo que esté pasando, pero lo que sí sabemos es que con su falta de interés en resolver este tipo de problemas, nos están causando una gran preocupación.

Ojalá y pronto nos escuchen las autoridades municipales y les exijan atención a estos asentamientos humanos a quienes están al frente de Servicios Públicos Primarios, porque cada vez es más necesario que vuelva a funcionar el alumbrado público que tanta falta hace', señaló la vecina del lugar.