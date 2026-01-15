Calles destrozadas en colonia Petrolera

Arterias mal parchadas en las que prácticamente se ven ´cacarizas´ muchas de ellas, lo que dificulta el paso de los vehículos, basura, zanjas abiertas y registros sin tapa es el problema que padecen diariamente quienes habitan en la colonia petrolera José de Escandón.

Calles como la Veracruz, 18 de Marzo, entre otras varias más, están realmente ´para llorar´, pues hay baches por todos lados y los reclamos y llamados de auxilio por parte de las familias han quedado en el vacío porque no hay respuesta positiva por parte de quienes tienen la obligación de darles una solución adecuada y pronta.

Las cuarteadas pueden verse en varias arterias, muchas de las cuales se encuentran intransitables e incluso a la serie de problemas que enfrentan quienes viven ahí, se agregan registros de Teléfonos de México sin su respectiva cubierta.

Precisamente en una de ellas, que está precisamente en la calle Veracruz, al decir de un comerciante del lugar, han caído decenas de automóviles que lo mismo han tenido pérdidas hasta de llantas y rines al transitar por el lugar.

Banquetas en mal estado, es otro de los problemas que padecen en la Petrolera y nadie hace algo por reconstruirlas.

RAMAS POR DOQUIER

En otros casos, pueden verse gran cantidad de ramas de palma tiradas por doquier, dando eso un aspecto pésimo, pero tampoco hacen nada por ordenar retirarlas, quienes están al frente de Servicios Públicos Primarios.

Hasta obras inconclusas como la que está a corta distancia de la Escuela Secundaria, Mario González Aguirre, es la que representa un grave peligro no tan sólo para automovilistas sino también para los propios estudiantes que acuden a ese plantel así como al CBTIS 7 y nadie hace algo por evitar siga representando un riesgo constante.

ZANJA ABIERTA

Hay ahí una zanja abierta y profunda, que se abrió para hacer una reparación de drenaje sanitario, dijo uno de los vecinos, pero nunca la terminaron y la dejaron así, inconclusa.

EL CAIDO

También por la calle Naranjos, en la misma colonia Petrolera, hay un caído a unos pasos de una escuela particular, que tampoco jamás arreglaron, el que por tanto sigue siendo un peligro para automovilistas y peatones. Ahí también han caído muchos vehículos, con la consabida afectación de las unidades, pero tampoco ha intervenido el municipio, dijo un padre de familia que prefirió el anonimato.

REBOSANTES

Los recipientes de basura se ven rebosantes de desperdicios, lo que también viene a dar un pésimo aspecto para la colonia, además de que la acumulación de deshechos sólidos se convierten en focos de infección, pero tampoco los retira de manera oportuna Servicios Públicos Primarios, señaló una ama de casa de la calle Naranjos.